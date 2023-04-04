Подмосковье 04 апреля 2023, 09:59 Разрешение на строительство второй очереди ЖК «Ильинойс» выдали в Подмосковье ГК «Гранель»

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Инвестор начал подготовку к строительству жилого дома № 2 в жилом комплексе «Ильинойс» под Красногорском. Разрешение на работы выдано Министерством жилищной политики Московской области.

Застройщик — ГК «Гранель» — возведет два корпуса по 23 и 24 этажа с подземным паркингом. Жилой дом рассчитан на 1637 квартир.

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По договору инвестор построит в ЖК объекты социальной инфраструктуры: библиотеку, музейно-выставочный зал, отделение почты, пункт полиции, а также супермаркет и молочную кухню. В составе проекта два детских сада и новый учебный блок на территории гимназии № 7.

Экономика Московской области на протяжении 10 лет показывала хорошие темпы роста, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал президенту Владимиру Путину о реализуемых программах поддержки предприятий.