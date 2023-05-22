Подмосковье 22 мая 2023, 13:46 Разрешение на строительство 28 новых нежилых объектов выдали в Подмосковье Компания ПИК

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За неделю 28 нежилых объектов и многоквартирный дом получили разрешение на строительство в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

В ЖК «Одинцово-1» построят многоквартирный дом на 480 квартир. Среди нежилых объектов выделяют: школы в Ленинском округе и Домодедове, детские сады в Балашихе, Красногорске и Мытищах, поликлинику на 390 посещений в смену в Одинцове, музыкальную школу в Королеве и склады в Химках.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. К этому же сроку достроят современный детский сад в северной части микрорайона Катюшки.

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