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    08 июня 2021, 14:36

    Разрешение на перевозку строймусора в Подмосковье получили 65 компаний

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Количество официальных перевозчиков строительного мусора в Подмосковье выросло до 65. Их уже включили в реестр аккредитованных компаний.

    Разрешение на перевозку строймусора в Подмосковье получили 65 компаний | Изображение 1

    Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, с 1 июня в регионе ввели новую систему контроля за перевозкой и утилизацией строительного мусора.

    Теперь каждому водителю, работающему в этой отрасли, нужен электронный талон на выгрузку строительных отходов. Камеры помогут вычислить нарушителей, сваливающих мусор в неположенных местах.

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    Антон Велиховский.

    По его словам, с перевозчиками из реестра, размещенного на сайте Министерства ЖКХ, заключили официальное соглашение.

    «Они являются участником информационного взаимодействия системы „Электронный талон“, отслеживаются по маршрутам и транспортируют строительные отходы только на утвержденные площадки», — объяснил Велиховский.

    Реестр доступен на сайте по ссылке. Нарушения в перевозке и утилизации строительных отходов на территории Подмосковья обернутся крупными штрафами.