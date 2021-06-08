Разрешение на перевозку строймусора в Подмосковье получили 65 компаний

Количество официальных перевозчиков строительного мусора в Подмосковье выросло до 65. Их уже включили в реестр аккредитованных компаний.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, с 1 июня в регионе ввели новую систему контроля за перевозкой и утилизацией строительного мусора.

Теперь каждому водителю, работающему в этой отрасли, нужен электронный талон на выгрузку строительных отходов. Камеры помогут вычислить нарушителей, сваливающих мусор в неположенных местах.

С 1 сентября предусмотрим административную ответственность по законодательству Антон Велиховский.

По его словам, с перевозчиками из реестра, размещенного на сайте Министерства ЖКХ, заключили официальное соглашение.

«Они являются участником информационного взаимодействия системы „Электронный талон“, отслеживаются по маршрутам и транспортируют строительные отходы только на утвержденные площадки», — объяснил Велиховский.

Реестр доступен на сайте по ссылке. Нарушения в перевозке и утилизации строительных отходов на территории Подмосковья обернутся крупными штрафами.