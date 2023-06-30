Подмосковье 30 июня 2023, 16:32 Разработку предприятия из Химок использовали во время запуска на орбиту спутника «Метеор-М»

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Метеоспутник «Метеор-М» вывели на орбиту. Ракету-носитель запустили с космодрома «Восточный», используя разгонный блок «Фрегат». Это оборудование сконструировали в Химках.

Сконструированный научно-производственным объединением имени Лавочкина «Фрегат» имеет более чем 20-летний опыт успешной работы.

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«Весь процесс выведения космических аппаратов обеспечивается в соответствии с полетным заданием без вмешательства с Земли. <…> Возможности включения маршевой двигательной установки („Фрегат“ — прим. ред.) до семи раз обеспечивают возможность за один пуск разведение большого количества спутников на различные рабочие орбиты», — рассказали в пресс-службе научно-производственного объединения имени Лавочкина.

Одновременно с «Метеором-М» на орбиту вывели 39 российских и три зарубежных космических аппарата. Запуск такого количества спутников стал рекордом в истории отечественной космонавтики.

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