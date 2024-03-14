Подмосковье 14 марта 2024, 09:28 Разработки резидентов особой экономической зоны «Дубна» представили в Госдуме Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Церемония открытия выставки-презентации «Особые экономические зоны как эффективный инструмент развития экономики Российской Федерации» прошла 13 марта в Госдуме. Экспозицию собрали при активном содействии управляющей компании ОЭЗ «Дубна».

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что на выставке свои достижения представили восемь резидентов ОЭЗ «Дубна». Это лучшие импортозамещающие разработки . Продукцию своих инвесторов представляют еще четыре ведущих территории: «Технополис Москва», «Липецк», «Санкт-Петербург» и «Завидово».

Реклама

В церемонии открытия экспозиции приняли участие заместитель министра экономического развития России Сергей Вахруков, первый зампред Госудумы Александр Жуков, заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».