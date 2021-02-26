Разработка ученых из Пущина позволит эффективнее выявлять вирусы, токсины и онкомаркеры

Ученые из Пущина разработали соединение для защиты микрочипов. Эта технология поможет увеличить эффективность анализаторов для выявления вирусов, бактериальных токсинов, биомаркеров разных заболеваний, в том числе, онкологических. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в наукограде Пущино синтезировали соединение, которое защищает поверхность микрочипов от грязи, а также позволяет управлять их гидрофобностью.

Изобретение позволит сделать анализ проб более чувствительным. Таким образом, удастся эффективнее выявлять разные патогены и биомаркеры заболеваний.

Сегодня одним из перспективных инструментов диагностики в медицине являются биологические микрочипы.

Пущинские исследователи разработали покрытие, которое защитит поверхность микрочипов от загрязнений, которые мешают различить полезный сигнал.

Элемент покрывают специальным составом с высоким содержанием атомов фтора. Такое покрытие защищает поверхность микрочипа от загрязнений: влаги и сторонних веществ.

«Можно провести такую бытовую аналогию: мы надеваем резиновые перчатки и работаем в них с чем-то грязным, в результате грязь налипает на перчатках. Потом, когда надо, мы их снимаем вместе с налипшей грязью, при этом руки остаются чистыми. На микрочипах происходит то же самое: необходимо различить полезный сигнал на фоне „грязи“ — не специфически адсорбированных белков, всегда присутствующих в пробах сложного биологического состава», — пояснил автор идеи, заведующий лабораторией, ведущий научный сотрудник ИТЭБ РАН Юрий Шляпников.

Это не единственная разработка исследователей из городского округа. Ученые из Пущина постоянно изобретают что-то, что помогает облегчить нашу жизнь или повысить эффективность уже существующих технологий.

«Это еще одна разработка ученых из Пущина, которая может найти широкомасштабное практическое применение в диагностических лабораториях как в России, так и за рубежом. В Подмосковье новые научные открытия появляются постоянно, что стало возможным за счет развития научно-технического потенциала региона», — уточнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в регионе постоянно выделяют деньги на поддержку и развитие инфраструктуры восьми наукоградов. Каждый год власти Подмосковья финансируют самые перспективные исследования, активно поддерживают научные инициативы молодых ученых.