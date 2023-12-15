Подмосковье 15 декабря 2023, 10:34 Разработка подмосковной компании позволит отслеживать потребление воды Unsplash

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Подмосковная компания «Декаст» заявила о возможности поддержки счетчиков воды в Умном Доме с виртуальным ассистентом Алисой. Пилотный проект уже запустили в работу.

Компания «Декаст» занимается разработкой и производством приборов учета энергоресурсов и ПО для учета ресурсов в сфере ЖКХ. Новые технологические решения предприятия позволяют интегрировать приборы учета с виртуальным ассистентом Алисой.

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Новая опция позволит пользователям отслеживать потребление воды прямо из приложения умного дома или с помощью голосовых команд.

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