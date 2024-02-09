09 февраля 2024, 18:41
Разработка «Мособлгаза» вошла в топ-20 продаваемого газового оборудования в России
Компания «Мособлгаз» представила линейку газового оборудования собственных торговых марок MOGUCHI и Cervus на международной выставке комплексных инженерных решений «Акватерм-2024». По оценке независимых экспертов оборудование компании вошло в топ-20 продаваемого газового оборудования на территории России.
Компания также представила энергонезависимый котел MOGUCHI. Он предназначен для работы как в открытой, так и в закрытой системе отопления. Прибор обладает защитой от задувания пламени благодаря особой конструкции стабилизатора тяги.
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Оборудование отвечает современным требованиям и стандартам качества, при этом его стоимость остается доступной для широкой аудитории.
Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с представителями «Газпрома» планы по повышению надежности системы энерго- и теплоснабжения Подмосковья.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Газ
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