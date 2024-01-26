Подмосковье 26 января 2024, 12:19 Разработчиков программного обеспечения из Подмосковья пригласили на конкурс инноваций

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Прием заявок на всероссийский конкурс «ПРОФ-IT. Инновация» открыт и продлится до 29 февраля. Подать заявку на участие могут подмосковные компании, которые работают в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья уточнили, что конкурс проводится среди компаний-разработчиков любого масштаба. Это могут быть представители как крупного бизнеса, так и микропредприятия, а также НКО.

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Участники могут представить свои проекты в номинациях «Технологии умного города», «Искусственный интеллект», «Технологии беспроводной связи», «Аналитика данных», «Стартап» и другим. Узнать подробнее об условиях конкурса и подать заявку можно на сайте.

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