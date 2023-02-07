07 февраля 2023, 20:57
Разработчики из Жуковского получили миллионный грант на проект инновационных детских площадок
Центр молодежного инновационного творчества из Жуковского выиграл грант Федерального агентства стратегических инициатив. Его сотрудники получили миллион рублей на проект инновационных детских площадок «Аэронавтик».
Разработчики считают, что на площадке у ребенка может проснуться интерес к исследованию окружающего мира. По этой причине конструкторы собрали карусель «Скамья Жуковского», которая иллюстрирует закон сохранения момента импульса. На ней ребенок сможет контролировать скорость вращения, разведя или прижав руки к телу.
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Также в песочнице «Солнечная система» установлена модель Солнца и восемь планет, которые вращаются вокруг светила, в том числе Земля.
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Директор центра Дмитрий Савенков сообщил, что разработчики сделали и велотренажер с колесами в форме треугольника Рело. Конструкция демонстрирует геометрические закономерности. Скамейка в виде ленты Мебиуса сможет дать представление о поверхностях и трехмерном пространстве.
На площадке будут все необходимые пояснения. Инновационным проектом уже заинтересовались в одной из российских регионов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Жуковский
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