Подмосковье 07 февраля 2023, 20:57 Разработчики из Жуковского получили миллионный грант на проект инновационных детских площадок

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Центр молодежного инновационного творчества из Жуковского выиграл грант Федерального агентства стратегических инициатив. Его сотрудники получили миллион рублей на проект инновационных детских площадок «Аэронавтик».

Разработчики считают, что на площадке у ребенка может проснуться интерес к исследованию окружающего мира. По этой причине конструкторы собрали карусель «Скамья Жуковского», которая иллюстрирует закон сохранения момента импульса. На ней ребенок сможет контролировать скорость вращения, разведя или прижав руки к телу.

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Также в песочнице «Солнечная система» установлена модель Солнца и восемь планет, которые вращаются вокруг светила, в том числе Земля.

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Директор центра Дмитрий Савенков сообщил, что разработчики сделали и велотренажер с колесами в форме треугольника Рело. Конструкция демонстрирует геометрические закономерности. Скамейка в виде ленты Мебиуса сможет дать представление о поверхностях и трехмерном пространстве.

На площадке будут все необходимые пояснения. Инновационным проектом уже заинтересовались в одной из российских регионов.

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