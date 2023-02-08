Подмосковье 08 февраля 2023, 10:26 Разработчики из Подмосковья смогут получить денежные компенсации за рекламу IT-продукта

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IT-компании Подмосковья смогут получить компенсацию до 80% затрат на рекламу своего продукта в размере от 100 тысяч до миллиона рублей. Грант предоставит Российский фонд развития информационных технологий, сообщили в Мингосуправления региона.

«В Подмосковье в IТ-сфере работают порядка 15 тысяч организаций. Благодаря новой федеральной мере поддержки компании-разработчики могут продвигать свой IТ-продукт или услугу в интернете и возмещать до 80% затрат на рекламу», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

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Получить поддержку могут компании, которые владеют продуктами из реестра отечественного ПО, и те, кто оказывает услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и провести рекламную кампанию сроком от трех до шести месяцев через аккредитованные агентства и площадки, после чего подать отчет через «Госуслуги».

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