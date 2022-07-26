Разработчики из Подмосковья вошли в топ-15 всероссийского чемпионата по искусственному интеллекту

Завершился первый всероссийский чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом состязании приняли участие сильнейшие разработчики по машинному обучению.

За месяц участники конкурса создали рабочие решения на базе искусственного интеллекта для крупнейших партнеров-кейсодержателей и разделили призовой фонд в три миллиона рублей.

Трое разработчиков из Московской области стали призерами чемпионата. Константин Твердов вошел в топ-15 участников в кейсе от АО «НИИАС» (ОАО «РЖД»), Владимир Ахременко вошел в топ-15 участников в кейсе от РБК, а Дмитрий Мокачев из Московской области вошел в топ-15 участников в кейсе от МФТИ.

Призер Константин Твердов решал задачу от АО «НИИАС». Требовалось создать алгоритм, который определит элементы дорожной инфраструктуры: колею (рельсошпальную решетку) и подвижный состав (локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны). Технологии автоматизации позволят исключить некоторые опасные технологические операции, повысят безопасность пассажиров и сотрудников ж/д. Интеллектуальная система распознавания предупредит машиниста о препятствиях на путях.

Владимир Ахременко в рамках кейса от РБК обучал NLP-модель анализу лучших новостей СМИ и формированию пула главных тем у разных целевых аудиторий.

Дмитрий Мокачев решал задачу от МФТИ. Было необходимо с использованием компьютерного зрения автоматизировать привязку снимка к геопозиции, тем самым ускорив геодезические работы, например выявление чрезвычайных ситуаций, контроль вырубки лесов.

На чемпионат зарегистрировался 1551 участник. Всего по итогам чемпионата было создано 2310 решений.

«Первый всероссийский чемпионат привлек участников из 75 регионов, в топ-5 регионов по количеству участников вошли: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Свердловская область, Новосибирская область. Большинство участников всероссийского чемпионата — молодые специалисты от 18 до 25 лет. Здорово, что нашему проекту удается привлечь участников из самых разных уголков нашей страны, самых разных возрастов, дать каждому возможность реализоваться и открыть для себя новые возможности. Уверен, многие решения участников всероссийского чемпионата совсем скоро могут быть реализованы», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Рустам Тихонов подчеркнул, что партнеры отметили многообразие подходов к решению, скорость и креативность участников конкурса.

«Мы находимся в тесном контакте с постановщиками задач на всех этапах проведения соревнований и рассчитываем на успешное внедрение лучших решений. Именно это для нас является показателем того, что технологии искусственного интеллекта могут быть сильными помощниками и для бизнеса, и для каждого жителя нашей страны. Очень рады, что во всероссийском чемпионате приняли участие как молодые начинающие разработчики, так и сильные специалисты в области искусственного интеллекта. Многие из них нам уже хорошо знакомы — это участники, призеры, победители региональных чемпионатов, хакатонов этого и прошлого годов. Большой интерес участников подтверждает тот факт, что многие из них решали две, а иногда даже три задачи одновременно», — сказал Рустам Тихонов.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов — индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2500 человек. Также в разных регионах России пройдут восемь окружных хакатонов — это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от трех до пяти задач.