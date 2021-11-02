Разработчики из Дубны усовершенствовали VR-программу для обучения хирургов

Уникальная VR-программа от компании «Икс Ред Групп» из Дубны доказала эффективность. Это виртуальный комплекс для обучения будущих хирургов. Студенты не первый год практикуют операции с его помощью. Теперь он стал еще лучше.

Компания «Икс Ред Групп» — резидент особой экономической зоны «Дубна». Ее разработка уже пользуется популярностью и спросом в медицинских вузах и колледжах.

Но так как время не стоит на месте, разработчики генерируют новые идеи по совершенствованию продукта.

Разработчики уже провели большую работу с профессиональными хирургами, в результате которой процесс был расширен пресс-служба администрации Дубны.

Теперь студенты смогут получить оценку правильности своих действий в реальном времени.

В VR-программу добавили различные уровни сложности — от обучения до экзамена, определенное количество подсказок, возможных ошибок и строгость оценки действий.

Сотрудники компании «Икс Ред Групп» продолжают активную работу по совершенствованию программы.

Они приняли участие в научной конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» и представили усовершенствованную разработку.