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    02 ноября 2021, 18:42

    Разработчики из Дубны усовершенствовали VR-программу для обучения хирургов

    Уникальную VR-программу для обучения будущих хирургов усовершенствовали в Дубне

    Анастасия Аброськина

    Уникальная VR-программа от компании «Икс Ред Групп» из Дубны доказала эффективность. Это виртуальный комплекс для обучения будущих хирургов. Студенты не первый год практикуют операции с его помощью. Теперь он стал еще лучше.

    Разработчики из Дубны усовершенствовали VR-программу для обучения хирургов | Изображение 1

    Компания «Икс Ред Групп» — резидент особой экономической зоны «Дубна». Ее разработка уже пользуется популярностью и спросом в медицинских вузах и колледжах.

    Но так как время не стоит на месте, разработчики генерируют новые идеи по совершенствованию продукта.

    Разработчики уже провели большую работу с профессиональными хирургами, в результате которой процесс был расширен

    пресс-служба администрации Дубны.

    Теперь студенты смогут получить оценку правильности своих действий в реальном времени.

    В VR-программу добавили различные уровни сложности — от обучения до экзамена, определенное количество подсказок, возможных ошибок и строгость оценки действий.

    Сотрудники компании «Икс Ред Групп» продолжают активную работу по совершенствованию программы.

    Они приняли участие в научной конференции «Принципы и механизмы формирования национальной инновационной системы» и представили усовершенствованную разработку.