Подмосковье 05 июля 2023, 11:30 Разработчик программного обеспечения «Право.ру» получил IT-грант от Подмосковья Unsplash

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Еще одно соглашение о выдаче IT-гранта подписали в Московской области. Поддержку региона получит компания «Право.ру», которая занимается разработкой программного обеспечения для судебной системы.

В Мингосуправления региона отметили, что одна из самых актуальных мер поддержки IT-индустрии — это предоставление грантов, которые помогают привлекать новых высококвалифицированных специалистов». Такую помощь получит в том числе компания «Право.ру», которая занимается разработкой специализированного программного обеспечения для работы с материалами судебной практики.

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«Мы открыли обособленное подразделение в Подмосковье на 109 рабочих мест. Благодаря поддержке правительства региона наша компания активно растет и расширяет штат сотрудников», — рассказал генеральный директор «Право.ру» Алексей Пелевин.

С условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

В июне зампред правительства России Дмитрий Григоренко изучил цифровые проекты Подмосковья на ПМЭФ и предложил тиражировать их в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.