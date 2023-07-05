05 июля 2023, 11:30
Разработчик программного обеспечения «Право.ру» получил IT-грант от Подмосковья
Еще одно соглашение о выдаче IT-гранта подписали в Московской области. Поддержку региона получит компания «Право.ру», которая занимается разработкой программного обеспечения для судебной системы.
В Мингосуправления региона отметили, что одна из самых актуальных мер поддержки IT-индустрии — это предоставление грантов, которые помогают привлекать новых высококвалифицированных специалистов». Такую помощь получит в том числе компания «Право.ру», которая занимается разработкой специализированного программного обеспечения для работы с материалами судебной практики.
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«Мы открыли обособленное подразделение в Подмосковье на 109 рабочих мест. Благодаря поддержке правительства региона наша компания активно растет и расширяет штат сотрудников», — рассказал генеральный директор «Право.ру» Алексей Пелевин.
С условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.
В июне зампред правительства России Дмитрий Григоренко изучил цифровые проекты Подмосковья на ПМЭФ и предложил тиражировать их в других регионах страны. Разработки в сферах ЖКХ, общения с жителями и строительства представил губернатор Андрей Воробьев.
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