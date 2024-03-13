Подмосковье 13 марта 2024, 16:33 Разработанный в Мытищах поезд «Москва-2024» вышел на Замоскворецкую линию метро пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Новый поезд «Москва-2024» запустили в столичном метрополитене. Состав построили на предприятии «Метровагонмаш» в Мытищах.

В новом поезде сделан акцент на дизайне. При этом в нем сохранили технологичность и ключевые технические преимущества: широкие двери, сквозной проход, понятная и удобная навигация.

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В новых составах увеличили вместимость вагона на 17 человек, сидения стали шире, их обшили более практичным материалом. Также перенесли USB-зарядки на поручни, установили новые порты type-c и увеличили количество разъемов. Головные вагоны оснастили для маломобильных пассажиров.

К 2025 году «Метровагонмаш» планирует построить для столичного метрополитена более 500 вагонов «Москва-2024».

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