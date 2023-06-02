Подмосковье 02 июня 2023, 15:53 Разработанный школьниками видеогид по музею в Истре представили министру культуры Подмосковья Министерство культуры и туризма МО

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Созданные школьниками онлайн-экскурсии по музею «Новый Иерусалим» представили министру культуры Подмосковья Василию Кузнецову. Видеогид разработали по образовательной программе центра «Взлет» при гимназии имени Примакова.

«Мы хотим, чтобы музеи Подмосковья были открытыми современными пространствами, интересными для молодежи, и этот проект подтвердил заинтересованность ребят. Сейчас мы видим, что они готовы менять эти пространства, наполнять новыми смыслами», — отметил Василий Кузнецов.

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Участники программы получили опыт погружения в разные области музейного дела. Практикумы и творческие задания познакомили обучающихся с деятельностью арт-медиатора, хранителя, смотрителя, научного сотрудника, экскурсовода.

«Благодарю коллег за партнерство, вместе мы воспитываем ребят, которые в будущем станут искусствоведами, будут развивать музейные пространства, заниматься сохранением культурной самобытности нашей страны», — отметила директор Гимназии имени Е. М. Примакова и Образовательного центра «Взлет» Майя Майсурадзе.

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