Подмосковье 18 января 2024, 17:08 Разработанные в Химках умные видеокамеры представили на выставке-форуме «Россия» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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На стенде Международной выставки-форума «Россия» в Москве был представлен инновационный проект городского округа Химки. Результатом проекта стали умные камеры с искусственным интеллектом, которыми оснащен физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

О проекте рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. Она отметила, что умные камеры интегрированы с цифровой платформой «Мой спорт» и помогают не только обеспечивать безопасность на спортивном объекте, но и значительно уменьшать использование бумажной документации. В ходе тестирования системы видеонаблюдения было достигнуто среднее значение распознавания лиц спортсменов на уровне 85%.

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«Теперь посетителям ФОКа не нужно прикладывать карточки, в ручном учёте посещаемости тоже необходимости нет – искусственный интеллект распознаёт лица спортсменов, а журнал посещаемости заполняется автоматически. В прошлом году система работала в пилотном режиме, а в этом году планируем масштабировать проект – использовать искусственный интеллект в управлении 50 объектами Подмосковья», – отметила вице-губернатор Московской области.

Благодаря проекту Министерство физической культуры и спорта Московской области может быстро получать данные о загруженности спортивного объекта в соответствии с расписанием занятий. Чем больше информации о всех спорткомплексах региона будет в системе, тем более объективные решения можно принимать о развитии инфраструктуры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что стенд Московской области появится на выставке-форуме «Россия», которая стартовала 4 ноября на ВДНХ.

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