Подмосковье 31 мая 2023, 17:32 Разработанные школьниками видеоэкскурсии представят в музее в Истре 1 июня музей «Новый Иерусалим»

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Музей «Новый Иерусалим» представит видеогид, разработанный подмосковными школьниками во время образовательной программы центра «Взлет». В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, в чем уникальность проекта.

Школьники научились делать ролики и подбирать для них информацию во время образовательного интенсива, который прошел в гимназии имени Примакова. Участниками программы стали 19 ребят из разных городов Подмосковья, которые смогли пройти конкурсный отбор.

Видеогид — это виртуальная экскурсия по экспозиции музея, где каждый участник рассказывает о каком-то одном экспонате. Школьники сами выбирали, о какой картине или предмете искусства им рассказывать, сами искали факты, которые сложили в интересные историю.

Проект представят в «Новом Иерусалиме» в День защиты детей 1 июня.

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