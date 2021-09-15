Подмосковных самозанятых научат разрабатывать онлайн-курсы

Специальный курс «Обучу онлайн» подготовили в Подмосковье для самозанятых. В его рамках предприниматели смогут освоить навыки создания онлайн-курсов. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

По словам главы министерства Екатерины Зиновьевой, пандемия коронавируса внесла сильные изменения во все аспекты жизни людей. С одной стороны, появились определенные ограничения, но вместе с тем многие нашли для себя новые возможности.

«В частности, сегодня выросла актуальность организации онлайн-процессов, в том числе и обучения. Поэтому курс „Обучу онлайн“ будет полезен для активных предпринимателей, которым интересны актуальные возможности для развития своего дела», — пояснила министр.

Подготовленный курс будет полезен не только самозанятым, но и тем, кто только планирует получить этот статус. Также обучение может быть интересно планирующим открыть свою онлайн-школу и тем, кто уже обучает учеников дистанционно.

В рамках курса планируется обсуждение преимуществ и подводных камней для самозанятых. Еще ученики узнают тонкости взаимодействия с клиентами и совмещения проектов с разными сервисами.