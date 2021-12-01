В Московской области начался новый цикл проекта «Урок цифры» — он пройдет с 22 ноября по 12 декабря. За это время 500 тысяч подмосковных школьников научат разрабатывать игры.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

«C 22 ноября по 12 декабря в подмосковных школах проходит новый цикл проекта „Урок цифры“, на этот раз ребят учат разрабатывать игры. Новым цифровым навыкам за этот период обучатся порядка 500 тысяч подмосковных школьников из более тысячи школ», — отметила она.

Каклюгина уточнила, что получить новые навыки смогут школьники из всех классов. Ученики младших классов смогут попробовать себя в роли программиста, художника и аниматора. Для учеников пятых-восьмых классов будут обучения тестированию игр и маркетингу и гейм-дизайну.

«А старшеклассники попробуют себя в роли продюсеров игр и узнают о различных жанрах игровых проектов, платформах и стадиях жизни игры. В регионе также проходят и открытые уроки, например, 2 декабря в таком формате урок состоится в „Физтех-лицей“ имени П. Л. Капицы», — подчеркнула Каклюгина.

Проект «Урок Цифры» представляет собой цикл уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования. В рамках каждого из них детей учат какой-то конкретной теме. Все уроки направлены на развитие цифровых знаний и навыков в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Подробности можно узнать на сайте.