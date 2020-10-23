Фонд ЖКХ: Подмосковье смогло разобраться с недоделками в новостройках для переселенцев

Московская область смогла оперативно решить проблему недоделок в новостройках, которые получают переселенцы из аварийного жилья. В наблюдательном совете Фонда ЖКХ привели опыт региона в пример и заметили, что власти области быстро исправили ситуацию в лучшую сторону.

Глава совета Сергей Степашин рассказал в интервью РИА «Новости», что проблемы сдачи домов с недоделками — «приписки» и сомнительная отчетность — были в нескольких регионах. Московская область не стала исключением. Губернатор региона Андрей Воробьев отреагировал должным образом.

«Были возбуждены уголовные дела, и Воробьев заменил практически всю команду. Он очень переживал, у нас тогда с ним была встреча, он сказал: „Хватит меня долбить, я все сделаю“. И сделал. Навел порядок», — рассказал Степашин.

В организации очень серьезно относятся к проверке предоставляемых документов. Во время пандемии совет перешел на «более технологический контроль за отчетностью». Сейчас можно в онлайн-режиме наблюдать за строительством дома и тем, куда именно вкладываются деньги.

Ситуация со сдачей новостроек с различными недоделками в целом улучшилась, хотя поначалу нареканий было много. Специалисты контролируют каждый строящийся дом. Содействие оказывает и прокуратура. Статистика по недоделкам, заметил Степашин, резко сократилась. В условиях пандемии на стройках повысили меры безопасности. В Подмосковье лучшими округами по этому показателю стали Котельники, Лосино-Петровский, Электросталь, Озеры и Пущино.

Степашин подчеркнул, что проблема аварийного жилья в России еще долго не потеряет своей актуальности, несмотря на успешное выполнение программы по переселению из аварийных домов.