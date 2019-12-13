Разнообразие узоров Павловопосадских платков отметили на премии ЦФО в области литературы и искусства

В Москве вручили премию Центрального федерального округа в области литературы и искусства. Престижную награду присуждают уже в 14 раз. Конкурсный отбор очень сложный и многоступенчатый, каждый год сотни соискателей, в этот раз из 180 претендентов лауреатами стали лишь четверо.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы видим свою задачу в том, чтобы открывать имена новые, все они известны на своей малой родине. Эти люди очень достойные. Подвижники, которые отдают многие годы профессии и творчеству, но за пределами региона об этих именах зачастую не знают, и в этом состоит задача премии: эти имена найти, сделать широко известными и поддержать их и морально, и материально», — отметил Игорь Щеголев, полномочный представитель Президента РФ в ЦФО.

По значимости эта премия уступает лишь государственной. Организаторы конкурса говорят, что с каждым годом планку поднимают еще выше. Поэтому здесь только самые яркие представители культуры.

Премий всего четыре, но куда больше талантливых людей. Поэтому полпред президента России Игорь Щеголев отметил еще несколько конкурсантов благодарственными письмами. По его словам, их работы заслуживают отдельного внимания и поощрения.

Источник фото: телеканал «360»

Один из них — «Ильковские самоцветы». Эта уникальная россыпь из драгоценного многоголосья и песен, которые бережно собирались больше полувека. Коллектив из Курской области обладает широкой палитрой жанров — это календарные, обрядовые, карагодные и лирические песни, а также инструментальные наигрыши плясового характера.

Еще одни талантливые творцы — это работники Павловопосадской платочной мануфактуры. Три прекрасные художницы из Подмосковья стали номинантами этой престижной премии. В арсенале мастериц больше трехсот неповторимых орнаментов, рисунков и узоров. И каждый год эта коллекция только растет. Говорят, помогает в этом, конечно же, и обширный архивный фонд фабрики.

«Когда наступает небольшой творческий кризис, у нас есть ассортиментный кабинет, но это не значит, что мы один в один делаем копии, хотя бывает, когда есть специальный заказ, а так мы просто опираемся, как на базовую основу, и потом их дальше развиваем, совершенствуем и придаем уже современное звучание», — уточнила Елена Фаворитова, художник.

Источник фото: телеканал «360»

Развивает, созидает и восстанавливает уже много лет Киржач, а точнее его историко-художественное наследие меценат Евгений Федоров. Благодаря его неуемной энергии горожане не потеряли ряд уникальных исторических объектов, музеев и других культурных центров. Помимо этого, благотворитель участвует в создании серии детских книг, герои которых постепенно превращаются еще в персонажей мультфильмов.

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, вручая благодарственное письмо, обратил внимание на ожного персонажа, который особенно полюбился малышам.

«Ваш герой, Кержачский совенок, известен за пределами малой родины, его читают и смотрят не только местные дети, но уже и по всей стране. Спасибо Вам за это большое», — сказал Владимир Легойда.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году премия получилась разноплановой. 300 тысяч рублей уехали в Гороховец Владимирской области, их получили сотрудники музея за просветительскую деятельность. Еще столько же вручили костромскому реставратору Антонине Шуваловой — за кропотливое восстановление почти пятисот утраченных предметов искусства.

И две премии отправились в Черноземье. В Белгородскую детскую библиотеку и в Воронежский театр драмы. Труппа и режиссер получили признание за постановку «Вишневый сад». Этот спектакль вызвал небывалый ажиотаж в интернете, его сразу посмотрели онлайн более 30 тысяч зрителей.