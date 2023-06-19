Подмосковье 19 июня 2023, 17:50 Разметку почти 2 тысяч пешеходных переходов обновили в Подмосковье с апреля Минтранс Подмосковья

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Дорожники продолжают восстанавливать разметку на «зебрах» в Подмосковье. В Минтрансе региона сообщили, что с апреля уже 1,9 тысячи пешеходных переходов стали ярче и заметнее.

На этой неделе разметку восстановили в Ступине на Каширском шоссе и на улице Горького в Михневе, в Котельниках на Дзержинском шоссе, в Долгопрудном на Новом, в Лотошине на Волоколамском, а в Волоколамске — у деревни Федцово. «Зебры» стали ярче и в других местах области.

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Дорожные службы перешли на летнее содержание 1 апреля, с тех пор ведутся активные работы по обновлению разметки, тротуаров и знаков. В порядок приводят автобусные остановки, полосы отвода и посадочные площадки.

Работы по реконструкции и строительству новых дорог в Московской области необходимо проводить качественно и в установленные сроки. Такое поручение дал правительству региона губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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