07 июня 2023, 10:15
Разметку обновили на 1400 пешеходных переходов Подмосковья
Разметку на региональных дорогах продолжают восстанавливать в Подмосковье. Эту работу ведут в рамках второго цикла уборки, который стартовал в начале мая. Дорожники уже обновили свыше 1,8 тысячи километров линейной разметки и около 1,4 тысячи пешеходных переходов.
Работу сначала проводят на центральных дорогах и трассах с интенсивным движением.
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Дорожные службы перешли на летнее содержание 1 апреля. Они активно приводят в порядок инфраструктуру, в том числе тротуары и другие элементы. Это ремонт ям, восстановление разметки, приведение в порядок остановок. Также в регионе обновляют знаки, линии освещения и светофоры.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость ремонта моста на Новорижском шоссе в Красногорске. Он отметил, что от качества и скорости этой работы будет зависеть комфорт большого количества жителей.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Ремонтные работы
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