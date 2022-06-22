Разметку обновили еще на 9 тысячах переходов Подмосковья

Дорожная сеть Подмосковья стала безопаснее. Разметку восстановили более чем на 9,5 тысячи пешеходных переходов, а линейная разметка стала ярче на 9,9 тысячи километров дорог.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик отметил, что восстановление разметки продолжается. «Зебры» восстановили на 75% от плана, а линейную разметку — на 50%.

«Дорожные службы применяют современные высококачественные материалы отечественных производителей: дорожные эмали, холодный и горячий пластик. Выбор красящего вещества зависит от категории дороги, которая определяется в том числе интенсивностью движения, и от вида разметки», — объяснил Алексей Гержик.

На региональных дорогах уже восстановили 7,3 тысячи километров линейной разметки и три тысячи пешеходных переходов по гарантийным обязательствам. Большая часть работ проводилась в Истре, Егорьевске, Волоколамске и Мытищах. Переходы на муниципальных дорогах обновили в 26 городских округах. Лидерами по выполненным работам стали Химки, где сделали ярче разметку на 473 переходах.

Особое внимание уделяется восстановлению «зебр» у социально-значимых объектов. Всего к концу августа восстановят более 20 тысяч километров линейной разметки и 13 тысяч пешеходных переходов.