01 сентября 2023, 09:49
Разметку обновили более чем на 5 тысячах пешеходных переходов в Подмосковье
Свыше 5,2 тысячи пешеходных переходов обновили в Подмосковье. Рабочие восстановили свыше девяти тысяч километров разметки.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пешеходные переходы обновили в Подольске на улице Маштакова и Симферопольском шоссе, в Долгопрудном на проспекте Пацаева, в Истре на улице Ленина, в Солнечногорске на Пятницком шоссе в поселке Жилино.
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В рамках летнего содержания рабочие приводят в порядок дороги, тротуары и инфраструктуру, а также ремонтируют ямы и восстанавливают разметку. По необходимости обновляют дорожные знаки, светофоры и линии освещения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.
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Дороги
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