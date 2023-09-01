Подмосковье 01 сентября 2023, 09:49 Разметку обновили более чем на 5 тысячах пешеходных переходов в Подмосковье Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Свыше 5,2 тысячи пешеходных переходов обновили в Подмосковье. Рабочие восстановили свыше девяти тысяч километров разметки.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, пешеходные переходы обновили в Подольске на улице Маштакова и Симферопольском шоссе, в Долгопрудном на проспекте Пацаева, в Истре на улице Ленина, в Солнечногорске на Пятницком шоссе в поселке Жилино.

Реклама

В рамках летнего содержания рабочие приводят в порядок дороги, тротуары и инфраструктуру, а также ремонтируют ямы и восстанавливают разметку. По необходимости обновляют дорожные знаки, светофоры и линии освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».