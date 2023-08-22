Подмосковье 22 августа 2023, 15:53 Разметку на пешеходных переходах обновили вблизи 30 школ в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Школы в Химках проверили на безопасность в преддверии нового учебного года. Особое внимание уделили противопожарной защите и антитеррористическим мерам. Также вблизи 30 учреждений обновили разметку на пешеходных переходах. Вскоре приведут в порядок лежачие полицейские и дорожные знаки.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сегодня в Химках работают 27 государственных школ и шесть муниципальных детских садов, Дом детского творчества, а также 17 частных школ и детских садов, четыре средних профессиональных и три высших учебных заведения. Всего в округе обучаются свыше 36 тысяч школьников, более 18 тысяч дошкольников и 10,5 тысячи студентов.

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Ребята, педагоги и руководство учреждений активно готовятся к 1 Сентября. Так, к началу учебного года капитально отремонтируют школу-интернат «Кадетский корпус» и откроют школу «Форум» в жилом комплексе «Маяк».

Напомним, что с этого года в школьном меню появятся пельмени, вареники и сырники. Оплачивать обеды ребята смогут банковской картой.

«Во время учебного года большую часть времени дети проводят на уроках, дополнительных занятиях, в кружках и секциях, которые также функционируют на базе образовательных учреждений. Поэтому важно, что школьное меню составлено с учетом пожеланий учеников и их родителей, питание в столовых должно быть не просто полезным, но и вкусным», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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