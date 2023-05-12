Подмосковье 12 мая 2023, 11:18 Разметку на 7 тысячах пешеходных переходов обновят в Подмосковье к началу лета Минтранс Подмосковья

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Второй цикл уборки дорог начался в Подмосковье. К началу июня в регионе приведут в порядок асфальтовое покрытие, очистят полосы отвода и обновят разметку на пешеходных переходах.

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в работах будет задействовано до 3,6 тысячи дорожных машин, автопогрузчиков и грейдеров. Планы по второму циклу уборки уже сформированы.

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«Дорожники проведут ремонт дефектов покрытия и окос травы, очистят от мусора полосы отвода, вымоют проезжую часть, ограждения и тротуары. Восстановим разметку более семи тысяч пешеходных переходов», — уточнил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Если температура воздуха будет слишком высокой, специальные машины будут поливать асфальт, чтобы охладить поверхность.

Особое внимание уделят состоянию дорожных знаков, ограждениям, светофорам и фонарям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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