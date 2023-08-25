Подмосковье 25 августа 2023, 08:34 Разметку на 5 региональных дорогах обновили в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Специалисты «Мосавтодора» обновили разметку на региональных дорогах в Лобне. Работы провели на Букинском шоссе, улицах Заречной, Центральной, Краснополянской и Полевой.

Эти работы проводят в рамках летнего содержания дорожной сети и фиксируют их выполнение в областной системе контроля и планирования. Так, на Букинском шоссе отрегулировали положение дорожного знака и нанесли новую разметку на искусственной неровности и пешеходном переходе.

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Напомним, в округе продолжается строительство Северного обхода Лобни. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трассу достроят в 2024 году.

Первые пять километров дороги построили к декабрю 2022 года. Это участок от Дмитровского шоссе до автодороги «Хлебниково — Рогачево — Луговая», включая путепровод через железную дорогу Савеловского направления. Теперь проезд там осуществляется по шести полосам — по три в каждую сторону, а время въезда и выезда из города сократилось с полутора часов до 20 минут.

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