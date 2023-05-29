Подмосковье 29 мая 2023, 12:17 Разметку на 13 тысячах пешеходных переходов Подмосковья обновят к августу Минтранс Подмосковья

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Работы по восстановлению разметки продолжаются на дорогах Подмосковья. В региональном Минтрансе рассказали, что к августу обновят более 20 тысяч километров пути и 13 тысяч пешеходных переходов.

«К сегодняшнему дню обновили уже 1,8 тысячи километров линейной разметки и шесть тысяч пешеходных переходов. В работе применяются отечественные дорожные эмали высокого класса, холодный и горячий пластик», — рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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Наибольший объем работ этого года проведут в Химках, Раменском и Щелкове. На асфальте станут ярче линии разметки, дублирующие знаки, «зебры» и островки безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о продолжении масштабных дорожных работ в регионе.

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