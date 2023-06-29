Подмосковье 29 июня 2023, 09:26 Разметку более чем 2 тысяч пешеходных переходов в Подмосковье обновили с апреля Минтранс Подмосковья

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Разметку на региональных дорогах продолжают восстанавливать в Подмосковье. Рабочие уже привели в порядок почти 2,4 тысячи пешеходных переходов на центральных дорогах городов.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, дорожники также восстановили свыше пяти тысяч километров линейной разметки.

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Службы перешли на летнее содержание дорог 1 апреля. Они проводят ямочный ремонт, восстановливают разметку, приводят в порядок остановки, полосы отвода и посадочные площадки. По необходимости — ремонт знаков, освещения и светофоров.

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