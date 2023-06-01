01 июня 2023, 00:08
Разметку более 1,2 тысячи пешеходных переходов восстановили на региональных дорогах Подмосковья
С начала мая дорожники восстановили разметку на более чем 1,2 тысячи пешеходных пешеходов региональных дорог Московской области. Об этом сообщили в минтрансе Подмосковья.
Также специалисты вымыли около тысячи километров ограждений.
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Дорожные службы Подмосковья перешли на летнее содержание трасс 1 апреля. Сейчас они атиквно приводят магистрали в порядок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о продолжении масштабных дорожных работ в регионе.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дороги
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