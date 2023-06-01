Подмосковье

01 июня 2023, 00:08

Разметку более 1,2 тысячи пешеходных переходов восстановили на региональных дорогах Подмосковья

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С начала мая дорожники восстановили разметку на более чем 1,2 тысячи пешеходных пешеходов региональных дорог Московской области. Об этом сообщили в минтрансе Подмосковья.

Также специалисты вымыли около тысячи километров ограждений.

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Дорожные службы Подмосковья перешли на летнее содержание трасс 1 апреля. Сейчас они атиквно приводят магистрали в порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о продолжении масштабных дорожных работ в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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