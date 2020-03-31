Специальная разметка появилась на автовокзалах и ж/д станциях Подмосковья. Она поможет держать дистанцию
Полосы желтого и красного цветов наносят на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Они появляются в местах, где скапливается больше всего пассажиров — перед кассами и билетными автоматами.
Разметка появилась на автовокзалах в Мытищах, Коломне и Сергиевом Посаде, а также на 60 железнодорожных станциях.
В общественном транспорте Московской области транслируют аудиооповещения о соблюдении необходимой дистанции в общественных местах в 1,5-2 метра.
Власти Москвы и Подмосковья ввели с 30 марта особый режим самоизоляции. Люди должны оставаться дома, а выходить на улицу только в крайних случаях: в ближайший продуктовый, при прямой угрозе жизни и здоровью, выкинуть мусор и выгулять питомца на расстоянии 100 метров от дома. Канал «360» рассказал, как обезопасить себя во время редких выходов из дома.