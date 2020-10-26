Подмосковные компании смогут согласовать размещение вывесок и логотипов онлайн

Как рассказал председатель областного Комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, власти Подмосковья провели масштабную цифровизацию услуг в градостроительной сфере.

Услуга по согласованию средств размещения информации остается одной из популярных среди жителей Подмосковья. С начала года за ней в электронном виде обратились свыше 21 тысячи человек Владислав Гордиенко.

Он уточнил, что к этим средствам относятся, например, логотипы компаний, информация о режиме работы, видах товаров и другие конструкции, кроме рекламных. В список могут включить флаги, витринные надписи, объемные или отдельные стоящие буквы и не только.

При этом, как подчеркнул Гордиенко, дизайн и вид конструкций должен гармонировать с архитектурным обликом окружающей сложившейся застройки.

«Следует избегать конструкций, дисгармоничных по отношению к другим объектам наружной рекламы и информации для более комфортного визуального восприятия», — сообщил он.

Получение услуги

Размещение информационных вывесок требуется согласовать с администрациями городских округов. Там решение примут за 15 рабочих дней. Сама услуга бесплатная.

В Мособлархитектуре сделали акцент на том, что нельзя путать информационные конструкции с рекламными. Специально для их согласования открыта отдельная услуга «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций».

В Подмосковье нельзя размещать информационные конструкции без согласования с администрациями округов. Нарушение может обернуться административной ответственностью.