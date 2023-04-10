Подмосковье 10 апреля 2023, 11:23 Размещение незаконной гостиницы выявили в Орехово-Зуеве Фото Минимущества

Читать 360tv в

Землевладельцу в Орехово-Зуеве вынесли предостережение за организацию незаконной гостиницы. Объект размещения построен на участке, который не предназначен для ведения такого бизнеса.

Как сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья, гостиницу обнаружили на выездном обследовании. На земельном участке площадью 974 квадратных метра построено здание, которое работает как объект размещения. При этом назначение земли — для постоянного проживания и ведения личного подсобного хозяйства.

Реклама

Собственник получил предостережение. Вместе с тем в налоговую было направлено заявление о повышении ставки земельного налога вместо льготной 0,3% до стандартной в 1,5% от кадастровой стоимости участка. Разница будет доначислена владельцу.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации в регионе. По его мнению, качество жизни заметно меняется, когда в доме появляется голубое топливо.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».