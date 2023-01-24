24 января 2023, 18:41
Размер выплат почетным донорам увеличили в Подмосковье
Выплаты для почетных доноров России и СССР увеличены в Подмосковье с 2023 года. Об этом рассказали в министерстве социального развития региона.
«Размер индексации составил 5,5%. В Подмосковье свыше 23 тысяч почетных доноров уже получили выплату в новом размере — это 16 578 рублей», — рассказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
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Ежегодная выплата донорам проактивная и выплачивается автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году 70 медицинских учреждений отремонтируют в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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