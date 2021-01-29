Пособие по безработице в 2021 году в Московской области остался на том же уровне, что и до пандемии. Сейчас его размер составляет от 1500 рублей до 12 130 рублей.

Размер максимального пособия теперь выплачивается первые три месяца, а следующие три месяца оно уже будет составлять пять тысяч рублей. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Если пособие по безработице было назначено в конце 2020 года, а период его выплаты приходится на 2021 год, то начиная с 1 января будет выплачиваться по новым правилам, — заявила Фаевская. — Если ноябрь, декабрь, январь человек получал 12 130 рублей, то следующие три месяца размер пособия уменьшится до пяти тысяч рублей».

Выплаты по безработице в Московской области зависят от среднего заработка безработного за последние три месяца до его увольнения. Первые три месяца человек будет получать 75% от прошлого заработка, следующие три месяца — 60%, но не выше 12 130 рублей.

Пособие для жителей предпенсионного возраста — мужчин старше 57 лет и женщин 52 лет — выплачивается в течение всего года. Первые три месяца — 75%, следующие четыре — 60%, оставшиеся пять месяцев — 45% от среднего заработка. Максимальный размер пособия у предпенсионеров не будет меняться на протяжении всего периода и будет составлять 12 130 рублей.

Ирина Фаевская заявила, что в Подмосковье около 130 тысяч безработных. Это ниже, чем в пик пандемии. Тогда в центре занятости были зарегистрированы 150–155 тысяч человек, оставшихся без заработка.