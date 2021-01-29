Размер пособия на первого ребенка увеличили в Подмосковье

С 1 января 2021 года в Московской области увеличили размер выплаты на первого ребенка. Эти деньги ежемесячно выплачивают на детей до трех лет. Изменились также правила получения регионального материнского капитала для жителей Московской области. Об этом сообщила министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.

Она отметила, что с 1 января размер ежемесячного пособия, который выплачивают на первого ребенка с рождения и до трех лет увеличился до 13 317 рублей — в 2020 году он составлял 12 688 рублей.

«Выплата предоставляется всем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума на члена семьи. Это высокая цифра — 29 094 рублей. Семья из трех человек — их доход должен быть ниже 80 646 рублей, у нас таких семей, которым положена выплата — 30 тысяч», — отметила министр.

Она добавила, что подать заявление на выплату можно на портале госуслуг Московской области или в МФЦ.

«Выплата, назначенная до 1 января 2021 года выплачивается в размере прошлого года», — подчеркнула она.

Фаевская также рассказала про выплаты из регионального материнского капитала. Семьи, который родили второго ребенка, получали эту выплату в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги можно было потратить только на улучшение жилищных условий или на образование ребенка.

«Но начиная с 2020 года у семей, в которых после получения регионального капитала на второго ребенка родился еще один ребенок— это все многодетные семьи — появилось право на получение выплаты за счет средств регионального капитала 50 тысяч рублей», — отметила министр.

Она пояснила, что эти деньги не обязательно тратить на жилье или образование. Семьи могут получить 50 тысяч рублей в 2020 году и 50 тысяч рублей в 2021 году.

«Если часть регионального капитала ранее была частично использована, то заявитель имеет право на ежегодную выплату в размере остатка. Заявление на выплату подается на позднее 1 апреля 2021 года за 2020 год, а за 2021 год — не позднее 1 декабря 2021 года», — пояснила она.