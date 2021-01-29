Размер пособия на первого ребенка увеличили в Подмосковье
Она отметила, что с 1 января размер ежемесячного пособия, который выплачивают на первого ребенка с рождения и до трех лет увеличился до 13 317 рублей — в 2020 году он составлял 12 688 рублей.
«Выплата предоставляется всем семьям, у которых среднедушевой доход не превышает два прожиточных минимума на члена семьи. Это высокая цифра — 29 094 рублей. Семья из трех человек — их доход должен быть ниже 80 646 рублей, у нас таких семей, которым положена выплата — 30 тысяч», — отметила министр.
Она добавила, что подать заявление на выплату можно на портале госуслуг Московской области или в МФЦ.
«Выплата, назначенная до 1 января 2021 года выплачивается в размере прошлого года», — подчеркнула она.
Фаевская также рассказала про выплаты из регионального материнского капитала. Семьи, который родили второго ребенка, получали эту выплату в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги можно было потратить только на улучшение жилищных условий или на образование ребенка.
«Но начиная с 2020 года у семей, в которых после получения регионального капитала на второго ребенка родился еще один ребенок— это все многодетные семьи — появилось право на получение выплаты за счет средств регионального капитала 50 тысяч рублей», — отметила министр.
Она пояснила, что эти деньги не обязательно тратить на жилье или образование. Семьи могут получить 50 тысяч рублей в 2020 году и 50 тысяч рублей в 2021 году.
«Если часть регионального капитала ранее была частично использована, то заявитель имеет право на ежегодную выплату в размере остатка. Заявление на выплату подается на позднее 1 апреля 2021 года за 2020 год, а за 2021 год — не позднее 1 декабря 2021 года», — пояснила она.