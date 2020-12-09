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    09 декабря 2020, 18:49

    Назван минимальный размер пенсии неработающих жителей Подмосковья на 2021 год

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Минимальный размер пенсии неработающих жителей Подмосковья достигнет 10 648 рублей в следующем году. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.
    Назван минимальный размер пенсии неработающих жителей Подмосковья на 2021 год

    Неработающим пожилым людям, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, положена социальная доплата. Вместе с ней размер пенсии в следующем году достигнет 10 648 рублей.

    Ее получат около 171,5 тысячи жителей Московской области

    Ирина Фаевская.

    Подать заявку на социальную доплату к пенсии можно онлайн на портале госуслуг. Те, кто претендует на нее, должны быть неработающими и иметь регистрацию в Подмосковье.

    Доплату дают жителям, получающим пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца.