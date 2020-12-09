Назван минимальный размер пенсии неработающих жителей Подмосковья на 2021 год

Минимальный размер пенсии неработающих жителей Подмосковья достигнет 10 648 рублей в следующем году. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Неработающим пожилым людям, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума, положена социальная доплата. Вместе с ней размер пенсии в следующем году достигнет 10 648 рублей.

Ее получат около 171,5 тысячи жителей Московской области Ирина Фаевская.

Подать заявку на социальную доплату к пенсии можно онлайн на портале госуслуг. Те, кто претендует на нее, должны быть неработающими и иметь регистрацию в Подмосковье.

Доплату дают жителям, получающим пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца.