Размер ежемесячных пособий на детей увеличили в Подмосковье

Размер ежемесячного пособия на детей в Подмосковье стал больше. Соответствующий законопроект приняли на 12-м заседании Мособлдумы.

«На сегодняшний день 97 категорий граждан, это 2,5 миллиона человек, получают различные выплаты, компенсации, льготы, пособия. Эти меры поддержки периодически необходимо мониторить, смотреть, как это работает на практике», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Андрей Голубев.

При этом было предложено исключить те меры поддержки, которыми жители Подмосковья не пользуются. К примеру, за компенсацией проезда по Москве и Московской области для детей с онкологическими заболеваниями обратились ноль человек. За бесплатным проездом для граждан пожилого возраста в медучреждения Москвы обратились за семь лет два человека. Это связано с тем, что начиная с 2018 года более 1,5 миллиона жителей Подмосковья получили право на бесплатный проезд на транспорте города Москвы, отметил Андрей Голубев.

Благодаря принятию нового закона в Московской области увеличивается ежемесячное пособие на детей от 1,5 до трех лет. Для семей, чей доход ниже прожиточного минимума, оно возрастет с 4420 до 6000 рублей, для одиноких родителей — с 6739 рублей до 8500 рублей. Пособия на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также детей военнослужащих выплаты составят 6800 рублей.