Размер арендной платы за землю в Подмосковье решили не менять в 2022 году

Базовый размер арендной платы за землю в Московской области в 2022 году останется на уровне 2021 года, несмотря на то, что прогноз роста инфляции на следующий год составляет 4,3%. Законопроект об этом приняли в трех чтениях в Мособлдуме. Такое решение связано с тем, чтобы поддержать арендаторов в условиях пандемии коронавируса.

Документ был представлен министром имущественных отношений региона Натальей Адигамовой. Согласно проекту, речь идет о земельных участках, которые находятся в собственности Московской области и неразграниченной госсобственности.

Адигамова уточнила, что базовый размер арендной платы за земельные участки на очередной финансовый год используется при разработке прогноза консолидированного бюджета региона. Оставить его без изменения было предложено из-за сложной ситуации на фоне коронавируса, а также для того, чтобы поддержать инвестиционную активность в регионе и не допустить увеличения финансовой нагрузки на арендаторов

«Мы предлагаем сохранить его на уровне 2021 года, несмотря на то, что прогноз роста инфляции на следующий год составляет 4,3%», — отметила Наталья Адигамова.

Изменения в базовых арендных ставках для некоторых городских округов все же будут, но незначительные. Это обусловлено объединением территорий некоторых городских округов в один. Изменения затронут Коломенский и Пушкинский городские округа.