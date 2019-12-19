Разливное пиво запретили продавать в многоквартирных домах в Подмосковье

В Подмосковье запретили продавать пиво на первых этажах многоквартирных домов. Соответствующий закон приняли на сегодняшнем заседании Мособлдумы.

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С данной инициативой выступили в Министерстве потребительского рынка и услуг региона. В ведомстве уверены, что именно такие заведения способствуют злоупотреблению слабоалкогольными напитками.

«Проект закона направлен на защиту нравственности и здоровья людей, укрепления института семьи, стимулирования стремления к здоровому образу жизни, обеспечения общественного порядка и безопасности населения», — сообщается в пояснительной записке.

Речь идет об ограничении розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Торговые точки, которые сейчас работают, будут закрыты. Запрет не коснется продажи алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах.