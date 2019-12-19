    19 декабря 2019, 11:13

    Разливное пиво запретили продавать в многоквартирных домах в Подмосковье

    Анастасия Максимовских, Владислав Гурджи

    В Подмосковье запретили продавать пиво на первых этажах многоквартирных домов. Соответствующий закон приняли на сегодняшнем заседании Мособлдумы.
    Разливное пиво запретили продавать в многоквартирных домах в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: https://publicdomainvectors.org/

    С данной инициативой выступили в Министерстве потребительского рынка и услуг региона. В ведомстве уверены, что именно такие заведения способствуют злоупотреблению слабоалкогольными напитками.

    «Проект закона направлен на защиту нравственности и здоровья людей, укрепления института семьи, стимулирования стремления к здоровому образу жизни, обеспечения общественного порядка и безопасности населения», — сообщается в пояснительной записке.

    Речь идет об ограничении розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Торговые точки, которые сейчас работают, будут закрыты. Запрет не коснется продажи алкоголя в кафе и ресторанах, расположенных в жилых домах.