Жителям Подмосковья разъяснили новые ограничения на фоне COVID-19

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Подробности о том, как это будет работать с 17 октября, рассказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин. Он напомнил, что вводится запрет на посещение баров, концертных площадок или других развлекательных заведений с 00:00 до 8:00.

Это, конечно, не говорит о том, что предприятия не будут работать. Они продолжат работать, но с 12 часов ночи у них будут запрещены любые увеселительные мероприятия, дискотеки, шоу-программы, которые способствуют появлению массового скопления людей Андрей Разин.

По его словам, развлекательные мероприятия запретили «во всех зданиях, строительных сооружениях, в том числе и предприятиях общественного питания — кафе, барах, ресторанах». Однако сами заведения могут быть открыты.

«В режиме ресторана, кафе можно продолжать работать. И в этом смысле никаких дополнительных ограничений пока что еще не вводим. Если говорить о ночных клубах, то таким предприятиям в указанный период времени работать нельзя», — отметил он.

Что касается бань, химчисток, салонов красоты, ателье, то они, по словам Андрея Разина, продолжают работать штатно. Но только с соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора.

И другие ограничения

Постановление с ограничениями подписал губернатор Андрей Воробьев. С 17 октября приостановили работу проекта «Активное долголетие». Всем государственным, муниципальным и частным собственникам рекомендовали оказывать содействие в открытии дополнительных койко-мест.

Среди ограничений еще остаются масочный режим, социальная дистанция полтора метра и пять метров — при занятиях спортом на открытом воздухе, кроме членов одной семьи, проживающих вместе.

Запретили спортивные, зрелищные и все массовые мероприятия с числом посетителей более трех тысяч и наполняемостью более 50% площадки.