Разгрузка Володарского шоссе. Проект его реконструкции начали готовить в Подмосковье

В Подмосковье приступили к разработке проекта реконструкции дороги «М-5 — поселок Володарского — Каширское шоссе». Ее модернизация повысит для жителей ближайших населенных пунктов доступность и комфорт транспортного движения.

Благодаря будущей реконструкции ситуация на дорогах улучшится в том числе в районе нового Жилого комплекса «Пригород Лесное». В дальнейшем обновленный участок станет частью региональной дороги «Каширское шоссе — Молоково — Андреевское».

Планируется, что протяженность реконструируемого отрезка по основному ходу составит 1,1 километра, а боковых проездов — 1,7. На участке расширят проезжую часть до четырех-шести полос движения.

Кроме того, на Володарском шоссе предусмотрено строительство транспортной развязки с тоннелем, длина которого составит порядка 100 метров. В план работ также войдет обустройство тротуаров и линий наружного освещения. Конкурс на выбор подрядчика объявят ориентировочно в IV квартале этого года.