Подмосковье 11 июня 2023, 13:26 «Разделяем позицию нашей страны». Глава Звездного городка отметил высокий уровень поддержки контрактников Глава Звездного городка Баришевский рассказал о льготах для семей участников СВО

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Служба по контракту — непростая, но важная работа по защите интересов России. Об этом заявил глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский. Также он отметил высокий уровень предоставления льгот участникам СВО и их семьям в Подмосковье.

По словам Баришевского, Московская область является передовиком по денежным выплатам мобилизованным и контрактникам. Кроме того, семьи военнослужащих из Подмосковья получают льготы по ЖКХ, поступления в вузы без очередей и путевки в детские летние лагеря.

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«Мы разделяем позицию всей нашей страны! Звездный городок — это потомки военных летчиков, космонавтов, людей, которые были всегда на передовых позициях России. они понимают, что все мы в едином порыве должны защищать свою Родину, чтобы восстановить ее историческое величие!», — подчеркнул он.

Центр отбора на службу по контракту Московской области находится в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Информацию о службе можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77. Подробности о мерах социальной поддержки размещены на портале контрактмо.рф.