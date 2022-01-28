Раздел и объединение земель Подмосковья начали согласовывать на «Госуслугах»

Новая онлайн-функция появилась в Подмосковье. Теперь утвердить схемы раздела и объединения земель можно на областном портале госуслуг.

Услугу окажут бесплатно. В течение 15 рабочих дней заявитель получит решение об утверждении схемы или отказ.

Это отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова. По ее словам, услуга актуальна как для жителей Московской области, так и для бизнеса.

«Услуга поможет физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям осуществить раздел и объединение участков в их пользовании», — добавила она.

Адмигамова объяснила, что если у человека два или более смежных участка и есть необходимость их объединить или разделить, поможет портал госуслуг Подмосковья.

Ранее стало известно, что онлайн-эксперт на подмосковных «Госуслугах» поможет согласовать перепланировку в доме.