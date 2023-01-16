Подмосковье 16 января 2023, 15:12 Раздел для жалоб подмосковных предпринимателей появился на «Доброделе» Жалобы и обращения предпринимателей Московской области соберут в ЦУР Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Подмосковным предпринимателям упростили возможность направить обращение или жалобу по интересующим их вопросам. О запуске новой системы обработки обращений бизнеса сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она пояснила, что все восемь каналов, по которым предприниматели могут обратиться к властям по вопросам, собрали в одной точке — Центре управления регионом (ЦУР). Через него жалобы направят главам муниципалитетов.

Реклама

«Ни одно обращение бизнеса не должно быть оставлено без ответа или без решения. В нашем ЦУРе будет перезагружен блок „ЦУР Бизнес“, где будут сосредоточены все обращения бизнеса. И мы будем понимать, в каком муниципалитете глава лучше или хуже отрабатывает обращения», — подчеркнула Зиновьева.

Реклама

Она добавила, что свои обращения предприниматели могут отправить через специальный раздел на портале «Добродел» или через уполномоченного по правам бизнесменов. Зиновьева отметила, что решение частных вопросов предпринимателей поможет выявить системные проблемы.

Еще одним нововведением по работе с предпринимателями Московской области станет штаб по защите бизнеса. Подобные конструкции уже действуют в Москве и Санкт-Петербурге, но в Подмосковье ее интегрируют в ЦУР.

В состав штаба войдут представители муниципалитетов, правительства Московской области, а также федеральных структур. Целями новой структуры станут улучшение условий ведения бизнеса, защита и правовая поддержка предпринимателей, а также развитие конкурентной среды.