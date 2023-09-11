11 сентября 2023, 14:58
«Раздавались крики». Очевидцы рассказали о ЧП с загоревшимся смартфоном в школе Дмитрова
Очевидцы ЧП в школе Дмитрова рассказали, что учителя вывели всех детей из здания
В школе № 8 Дмитрова у одной из учениц загорелся смартфон. По словам очевидцев происшествия, инцидент случился в гардеробе. Учителя быстро среагировали и стали выводить детей из здания группами.
«Сегодня у нас только три урока было, и после все классы пошли в раздевалку. Я тоже подошла и увидела огромную толпу перед входом. Был какой-то неприятный запах, из раздевалки раздавались крики», — поделилась очевидица.
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Директор школы № 8 Дмитрова Людмила Корягина отметила, что сейчас причины возгорания выясняют специалисты.
«Очаг возгорания потушен. Дети оперативно были выведены из помещения, пострадавших нет», — добавила она.
Медицинская помощь ученикам не потребовалась. Пострадавшая школьница ушла домой.
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