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    18 января 2022, 16:24

    Разблокировку карты «Стрелка» упростили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Разблокировать «Стрелку» в Подмосковье стало проще. Уже не нужно вводить номер ранее выданной карты на сайте госуслуг. Сведения загрузятся автоматически.

    Разблокировку карты «Стрелка» упростили в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что на процесс разблокировки уйдет не больше шести дней. Информация о карте загрузится по номеру СНИЛС.

    Запрос обработают за шесть рабочих дней, а результат придет в личный кабинет на «Госуслугах» Подмосковья. Карту выдадут в МФЦ.

    Госуслуги переводятся в электронный вид и оптимизируются. Теперь жителям, чья карта оказалась заблокированной, не нужно заново вводить ее номер

    Ирина Каклюгина.

    Услуга доступна по ссылке. В электронный вид ее перевели специалисты Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.