Разблокировку карты «Стрелка» упростили в Подмосковье

Разблокировать «Стрелку» в Подмосковье стало проще. Уже не нужно вводить номер ранее выданной карты на сайте госуслуг. Сведения загрузятся автоматически.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что на процесс разблокировки уйдет не больше шести дней. Информация о карте загрузится по номеру СНИЛС.

Запрос обработают за шесть рабочих дней, а результат придет в личный кабинет на «Госуслугах» Подмосковья. Карту выдадут в МФЦ.

Госуслуги переводятся в электронный вид и оптимизируются. Теперь жителям, чья карта оказалась заблокированной, не нужно заново вводить ее номер Ирина Каклюгина.

Услуга доступна по ссылке. В электронный вид ее перевели специалисты Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.