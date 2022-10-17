Разбитые окна отремонтировали в доме на улице Центральной в деревне Каменке | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 19:55 Разбитые окна отремонтировали в доме на улице Центральной в деревне Каменке

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Управляющая компания ООО «УК городского округа Кашира» опубликовала отчет о том, как именно она выполнила поручение Госжилинспекции в четырехэтажном доме. Он находится по адресу Центральная улица, 15 в деревне Каменка.

В этом доме есть только один подъезд, именно в нем и провели ремонт окон. Острая необходимость в этом возникла на фоне активной подготовки региона к зиме. Об этом рассказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

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Дело в том, что в подъезде были разбиты стекла, и поэтому дом был категорически не готов к зимнему периоду. Осмотр также выявил нарушения, которые касаются нарушения в состоянии теплового контура здания. Сам контур перед зимой должны закрыть, убрать все малейшие прорехи и щели.

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Выявленное нарушение решили оформить заявкой в единой диспетчерской службе области, срок исполнения дали — ровно сутки. В указанное время УК управляющая компания отчиталась о произведенных работах. Уже были заменены стекла и починены все элементы оконных блоков.

«На этапе подтверждения готовности домов к зиме мы используем систему ЕДС как действенный способ контролировать работу управляющих компаний. Все выявленные нарушения оформляем в качестве заявок и отслеживаем их отработку в установленные сроки», — пояснила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.